Eerste bewoners bijna naar 'verplaatsbare woonwijk' op Texel: "Ik kan niet wachten"

TEXEL - Samen doen. Dat zijn de kernwoorden van de nieuwe wijk de Tuunen aan de rand van Den Burg op Texel. Als je niks met je buren te maken wil hebben, moet je er niet gaan wonen. In de unieke wijk, waar 140 vooral kleine, duurzame, houten en energieneutrale sociale huurwoningen komen, is het de bedoeling dat je je sociaal opstelt. Samen de gemeenschappelijke tuin onderhouden, je buren helpen, een schuur delen. De wijk moet een deel van de woningnood op het eiland oplossen. Deze maand krijgen de eerste bewoners de sleutel.

"Spannend of het gaat lukken. Maar we hebben er alles aan gedaan om het goed voor te bereiden", zegt Jan van Andel. Hij is al jaren directeur van de woningbouwvereniging Woontij op Texel. Nieuwe bewoners zijn niet gescreend, maar er is wel verteld wat er van ze verwacht wordt als ze in de Tuunen komen wonen.

'Overgang tussen dorp en platteland'

Trots loopt van Andel over het modderige bouwterrein van de nieuwbouwwijk. Een bijzondere wijk in allerlei opzichten. "We hebben goed gekeken hoe we hier een wijk konden ontwerpen die een overgang is tussen dorp en platteland. Het is meer een landschap met huizen erin dan een woonwijk. Groen en weids opgezet."

Op Texel heerst woningnood. Er zijn zo'n 400 urgente woningzoekenden. Met de komst van de Tuunen is de woningnood niet opgelost, maar krijgen wel een groot deel van de starters en woningzoekenden met een kleine beurs een woning.

Weghalen en verplaatsen

De wijk is ook niet voor de eeuwigheid gebouwd. Er staan vooral houten huizen die demontabel zijn. Geen noodwoningen, benadrukt Jan van Andel. "Het zijn huizen die grotendeels in een werkplaats aan de overkant in elkaar gezet worden. Voldoen aan moderne eisen voor isolatie en energievoorziening. Kijk, nu is er een enorme behoefte aan woningen op Texel. We moeten daarom snel veel woningen kunnen neerzetten. Maar over dertig of veertig jaar is de bevolking vergrijsd en is er veel minder behoefte aan woningen. Dan kun je deze woningen weghalen en verplaatsen."

Tonnie Groot Jebbink is een van de bewoners die deze week de sleutel van zijn nieuwe woning krijgt. Hij woont nu nog in een vakantiehuis. Tonnie heeft er erg veel zin in. "Ik kan niet wachten om erin te trekken. Het is niet groot, maar voor mij alleen is het prima." Hij heeft bewust voor deze idealistische buurt gekozen. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het een soort knuffeltoestand wordt, maar belangrijk is dat je naar elkaar omkijkt, dat niemand vereenzaamd en dat je ook samen de tuinen doet en de boel onderhoudt. Daar kijk ik naar uit hoor."

Jan van Andel zou zelf ook wel in een huisje op de Tuunen willen wonen. "Ik ben zelf geboren op het eiland van Dordrecht in een klein houten huisje. Wij waren daar heel gelukkig. En het huisje staat er nog steeds."

Minder stoken en minder schoonmaken

Klein wonen lijkt ook steeds meer aan terrein winnen. De Tiny House Beweging is steeds populairder aan het worden. "Mensen hebben steeds minder spullen, minder boeken, minder platen, minder papier. Alles zit in de laptop. Een klein huis is makkelijker warm te stoken en je hoeft minder schoon te maken", zegt Jan met een lach op zijn gezicht.