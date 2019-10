LIVE: Tachtig klimaatactivisten aangehouden bij Amsterdamse Stadhouderskade

AMSTERDAM - Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag zoals aangekondigd de Stadhouderskade ter hoogte van het Rijksmuseum. Omdat ze niet vrijwillig vertrekken, heeft de politie inmiddels al zo'n tachtig demonstranten opgepakt. Kijk hieronder live mee.

Naar schatting hebben volgens de politie zo'n negenhonderd betogers zich aangesloten bij de blokkade. Agenten namen eerder op de ochtend ook diverse voertuigen in beslag. Daarin zaten spullen waarmee een meerdaags kampement gemaakt kon worden, zei een politiewoordvoerster. De actievoerders waren van plan meerdere dagen op de Stadhouderskade te blijven. Zo staan er tientallen tentjes en mobiele toiletten.

Ze mogen van de gemeente echter niet demonstreren op de Stadhouderskade. Burgemeester Femke Halsema had vrijdag per brief laten weten dat het strafbaar is de weg te blokkeren. "U blokkeert de nooduitgangen van het Rijksmuseum. Bovendien is de Stadhouderskade een calamiteitenroute en kunnen door uw actie aanrijdtijden van nood- en hulpdiensten vertraagd raken", schreef ze. Wel kunnen de actievoerders terecht op het Museumplein. Daar weken enkele tientallen actievoerders naar uit die niet gearresteerd wilden worden.

Rustig

De arrestanten gaan naar een cellencomplex. De politie verwacht nog een groot deel van de dag nodig te hebben om de betogers weg te krijgen. De aanhoudingen verlopen vooralsnog rustig, al verzetten de actievoerders zich wel door armen en benen aan elkaar vast te haken en niet zelf te lopen.

De sfeer lijkt, ondanks de arrestaties, nog rustig:



Leuzen

Ook buiten de blokkade voeren sympathisanten actie. Inmiddels heeft de ME een groep van enkele tientallen actievoerders enkele honderden meters weggedreven. Daar zitten en liggen ze nu op straat en klinken dezelfde leuzen als even verderop.

Zo zingen ze onder meer: "Police we love you, we do this for the children":



De actiegroep liet eerder weten de blokkade zo lang te laten duren als nodig om drie eisen van de groep in te willigen. Die eisen zijn 'dat overheden de ernst van de ecologische en klimaatcrisis erkennen, dat ze de burgers daarover eerlijk en helder informeren en daarnaar handelen'.

