LIVE: Meer dan vijftig klimaatactivisten aangehouden bij Amsterdamse Stadhouderskade

AMSTERDAM - Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vanochtend zoals aangekondigd de Stadhouderskade ter hoogte van het Rijksmuseum. Omdat ze niet vrijwillig vertrekken, heeft de politie inmiddels al meer dan vijftig demonstranten opgepakt. Kijk hieronder live mee.

Enkele demonstranten aangehouden

De politie heeft de actievoerders verzocht de Stadhouderskade te verlaten, maar vooralsnog blijven die de weg blokkeren. Wie niet weggaat, wordt gearresteerd, zo heeft de politie gemeld. Daarom worden de actievoerders nu één voor één weggehaald. Ze hebben zich met benen en armen aan elkaar vastgeketend en weigeren mee te werken. Het kost agenten de nodige moeite om de activisten weg te krijgen.

(Artikel gaat verder onder de tweet)



Lees ook: Klimaatactivisten kondigen nieuwe blokkades aan

De actiegroep liet eerder weten de blokkade zo lang te laten duren als nodig om drie eisen van de groep in te willigen. Die eisen zijn 'dat overheden de ernst van de ecologische en klimaatcrisis erkennen, dat ze de burgers daarover eerlijk en helder informeren en daarnaar handelen.'

Lees ook: Tientallen klimaatactivisten 'dood' op Schiphol

De driehoek liet daarop weten een dergelijke actie niet toe te staan omdat het vreesde voor wanordelijkheden. 'U blokkeert ook de nooduitgangen van het Rijksmuseum. Bovendien is de Stadhouderskade een calamiteitenroute en kunnen door uw actie aanrijdtijden van nood- en hulpdiensten vertraagd raken', schreef burgemeester Halsema in een brief aan de actievoerders.