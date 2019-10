Brandweer blust na in Halfweg: loods met meubels afgebrand

HALFWEG - De brand die vannacht een loods aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg in de as heeft gelegd, is geblust. Wel is de brandweer ook vanochtend nog enige uren in touw om de smeulende puinhoop na te blussen.

Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland vanochtend aan NH Nieuws. Tijdens het nablussen kunnen omwonenden nog last hebben van vrijkomende rook.

De woordvoerder bevestigt dat bij de brand één loods verloren is gegaan. Daarin stonden meubels opgeslagen. Een naastgelegen loods van dezelfde eigenaar heeft wat rook- en waterschade opgelopen, maar is gespaard gebleven. Dat geldt ook voor een naastgelegen woning, die uit voorzorg werd ontruimd.



De brand brak rond 1.00 uur uit. Zo'n twee uur later gaf de brandweer het sein brand meester. Vanwege de rookontwikkeling werd de A200 uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de snelweg weer open.

Er zijn geen gewonden gevallen, maar van de loods is niets meer over.