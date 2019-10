Loods in Halfweg met de grond gelijk gemaakt door grote uitslaande brand

HALFWEG - In een loods aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg woedde vannacht een zeer grote en uitslaande brand. Het pand van zo'n vijftig meter lang stond volledig in lichterlaaie en is tot aan de grond toe afgebrand.

Het vuur brak rond 2.00 uur vannacht uit. Al vrij snel werd opgeschaald naar een grote brand. "Vooral aan het begin kwam er heel veel rook bij vrij, dat werd later wat minder", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Rond 03.45 uur werd het sein brand meester gegeven en startte de brandweer met het nablussen. Het pand is volledig verloren gegaan. Wat erin stond opgeslagen, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een meubel-outlet.

Woonhuis ontruimd

Niemand raakte gewond. Wel is een woonhuis, dat naast de loods stond, ontruimd. "De drie inwoners zijn tijdelijk elders opgevangen."

Vanwege de brand werd de A200 vanaf Haarlem tot aan het Rottepolderplein afgesloten voor al het verkeer. Vrij snel na het sein brand meester is de weg weer vrijgegeven.