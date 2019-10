Officieren in opleiding terug van introductieperiode: "Heel erg trots op mijn kleinzoon"

DEN HELDER - Het was een warm ontvangst aan de Visserijkade in Den Helder. Tientallen familieleden stonden vol trots de zogeheten adelborsten op te wachten. Na zes weken kwamen 83 officiers in opleiding terug van hun Maritieme Introductie Periode.

"Wij hebben met spanning gewacht op deze binnenkomst. Het was ontzettend slecht weer, maar we zijn toch doorgegaan, want dit moet gevierd worden." Allevier zijn opa's en oma's staan hun kleinzoon Nick op te wachten. "We hebben hem al gezien. Ik dacht: hij komt heel magertjes terug, maar hij ziet er goed uit."

"Eerste echte reis op zee"

Een van de adelborsten vertelt over de werkzaamheden aan boord. "Het was een mooie ervaring. Het was onze eerste echte reis op zee en de kennismaking met het zeemanschap op zo'n mooi oud schip van 105 jaar oud. We hebben echt op de ouderwetse wijze leren zeilen, navigeren en met elkaar op een schip leren leven."

De Maritieme Introductie Periode duurt in totaal zes weken. De afgelopen twee weken maakten de officiers een tocht van Noorwegen naar Nederland. Aan boord van het Noorse zeilschip De Lehmkuhl leerden ze de beginselen van het vak. Jacco de Bruijn, commandant bij het Koninklijk Instituut voor de Marine: "Dit is een zeilschip van meer dan een eeuw oud. Dat betekent dat ze continu bezig zijn met de zeilen zetten, hijsen, weer naar beneden halen. Ze moeten de mast ingaan daarvoor. En ze doen eigenlijk alles wat er nodig is om dat schip te laten varen."

Familieleden aan boord

Ook de familieleden mogen even kennis maken met het maritieme gevoel aan boord. "Het is heel leuk om elkaar weer te zien. Het is een prestatie wat ze gedaan heeft hoor!" Mevrouw Van Bennekom is trots op haar achterkleindochter Joëlle. Ook de ouders van Jeroen zijn blij om hem weer te zien. "Ja super! Hij heeft het heel erg leuk gehad. Fijn om hem na zoveel weken echt weer even te zien." Adelborst Patrick krijgt een dikke knuffel van zijn oma. "Ik ben heel erg trots. Absoluut."