Vogelasiel redt in net verstrikt geraakt egeltje

DEN HELDER - Dat niet alleen vogels en zeedieren verstrikt raken in netten is vandaag maar weer eens gebleken. De dierenambulance in Den Helder heeft samen met Vogelasiel de Paddestoel een jong egeltje gered uit een benarde situatie.

Het jonge diertje was vast komen te zitten in een net en zat daarnaast ook nog eens volledig onder de vliegeneitjes.

Bij het vogelasiel is het net van het beestje af gehaald en hebben ze een deel van de eitjes weg kunnen halen. Daarna is hij in de couveuse geplaatst, waar vandaag nog twee andere jonge egeltjes bij zijn gekomen.

Door de warmte en iets te drinken lijkt het diertje nu weer iets op te krabbelen. Helaas worden er nog steeds wel veel eitjes tussen zijn stekels uit gehaald.

Het vogelasiel roept mensen juist nu, midden in het seizoen waarin ze veel hulp moeten bieden aan jonge egeltjes, op om overgebleven katten- of kittenbrokjes langs te brengen. Egeltjes eten dit graag en knappen er vaak van op.