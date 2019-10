Brandweer op de been door waterlekkage Dijklander Ziekenhuis in Hoorn

HOORN - De brandweer is vanavond uitgerukt naar het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, waar wateroverlast zou zijn ontstaan op de zesde verdieping van het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de brandweer kan bevestigen dat er meerdere brandweerwagens aanwezig zijn. Het lek is ontstaan in een technische ruimte op de zesde verdieping, en leek door te dringen tot onderliggende verdiepingen. Ondertussen kan de brandweer melden dat het lek gedicht is.

Een woordvoerder van het ziekenhuis vertelt dat de brandweer in de eerste instantie is opgeroepen omdat er bij het lek veel stoom vrij kwam, omdat het gaat om heet water.