Kinderversjes uit oorlogstijd: Alie en vriendinnen leven voort via poëziealbum

AMSTERDAM - Een poëziealbum met negentien versjes. Het is het begin van de zoektocht van Claudia Carli. Als zij via haar stiefvader het oorlogsalbum van de Joodse Alie Lopez Diaz in handen krijgt, weet ze wat haar te doen staat.

Claudia weet niet wat ze ziet als haar stiefvader met het album komt aanzetten. "Wat is dit?", vraagt ze zich af. Ze kent natuurlijk wel de poëziealbums uit haar eigen jeugd, maar deze is anders. "Zo mooi en oud, met allemaal plaatjes en keurig nette handschriftjes. En wat opvallend was; alle versjes zijn geschreven tussen 1941 en 1942. Daarna houdt het op."

De stiefvader van Claudia krijgt het album uit een erfenis. Als zijn vriendin Gretha Lopez Dias overlijdt, laat ze hem haar persoonlijke bezittingen na. Tussen de oude brieven en foto's zit het poëziealbum van haar in de oorlog vermoorde zusje, Alie.

Wie is er nog en wie niet?

De Amsterdamse Alie krijgt het album cadeau als ze twaalf jaar wordt. Het is 1941, midden in de oorlog en Alie zit net op de Joodse school. Sinds dat schooljaar is dat verplicht voor alle Joodse kinderen. Haar nieuwe vriendinnetjes schrijven allemaal een versje in het album. De meeste van hen komen niet terug. Slechts zes meisjes overleven de oorlog.

"Die kinderen werden opgejaagd"

Claudia reconstrueert tijdens haar zoektocht het leven van de meisjes in het poeziealbum. "Het was natuurlijk een hele benauwde tijd. Er was een constante dreiging, die kinderen werden opgejaagd, er werd letterlijk op ze gejaagd. Iedere dag was het spannend; wie is er nog op school en wie is er weg? Die vreselijke sfeer, dat is in zo'n groot contrast met die lieve gedichtjes."

Een treurige zoektocht

Claudia heeft jaren gezocht naar de verhalen van de meisjes: "Het was een hele treurige zoektocht. Het meest treurig was wel dat ik van sommige kinderen helemaal niets vond."

De zes meisjes die de oorlog overleefden waaierden op volwassen leeftijd uit over de hele wereld. Claudia sprak de vier vrouwen die nog in leven waren toen zij begon te zoeken. "Het is een oorlogsdocument. Zodadelijk is er niemand meer die hun verhalen kan vertellen. Het is heel belangrijk dat hun verhalen verteld blijven worden."

"Het was een treurige zoektocht"

Alie sterft in 1943 met haar moeder in Sobibor. Zij is dan pas dertien jaar. Haar oudere zus Gretha is de enige van het gezin die de oorlog overleeft. Claudia heeft nu haar verhaal, dat van haar zus Alie en van de andere meisjes in het album, verwerkt in een boek.

'Zolang ik hoop te leven' is hun hartverscheurende verhaal. "Je denkt: het is geschiedenis, maar dat is niet zo. Het is gewoon het leven van meisjes van elf, twaalf jaar oud. Zoals dat er was en zoals het er nu nog is."

Een herinnering aan Alie

Claudia heeft met het schrijven van het boek een belangrijk doel bereikt: "Er is een herinnering aan Alie en aan haar vriendinnen. Zij hebben een naam. Daar gaat het om."