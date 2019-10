BN'ers stuiteren op Circuit Zandvoort 41.000 euro bij elkaar voor goed doel

ZANDVOORT - Met een skippybalrace op het circuit Zandvoort is vanmiddag 41.000 euro bij elkaar gebracht voor de stichting Spieren voor Spieren, die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Bekende Nederlanders legden op een skippybal een kort traject van bijna 54 meter af.

"Magisch mooi", concludeert autocoureur Tim Coronel enthousiast. "Moet je kijken hoe veel mensen er zijn op mijn eigen thuiscircuit, mijn huiskamer, heerlijk! En dat voor het goede doel." Ook Wendy van Dijk heeft er zin in en bereidt zich voor: "Even kijken hoe het alweer ging, want het is best lang geleden dat ik op een skippybal heb gezeten."

Radio 538-dj Frank Dane bedacht met zijn collega's van de ochtendshow de race, om zo geld in te zamelen voor onder meer speciale rolstoelen voor drie jongens die lijden aan een spierziekte. Met de rest van het geld worden kinderen met een spierziekte begeleid.

Bekende Nederlanders als Wendy van Dijk, Edwin Evers, Peter Heerschop, Tim Coronel en Willem van Hanegem waren aanwezig. Op het evenement kwamen zo'n tweehonderd belangstellenden af.