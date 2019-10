Koudste 6 oktober ooit, nog geen 10 graden

NOORD-HOLLAND - Wie naar buiten kijkt kan er niet omheen: van nazomeren is vandaag geen sprake. Naast de flinke regenbui die over de provincie trekt is het vandaag ook nog eens de koudste 6 oktober ooit gemeten, volgens MeteoGroup. Vandaag werd het in De Bilt slechts 9,6 graden.

Ook op andere plaatsen in het land bleef de temperatuur zondag onder de 10 graden steken. In Volkel (Noord-Brabant) en Deelen (Gelderland) werd het niet warmer dan 9,2 graden.

Dat was een groot verschil met bijvoorbeeld Zeeland, waar de 16 graden werden aangetikt. Dit kwam omdat de wind daar in de loop van de dag tijdelijk warmere lucht uit het westen aanvoerde, aldus de weerorganisatie. In de rest van het land waaide een frisse oostenwind.