Nachttrein van Amsterdam naar Wenen in 2021

AMSTERDAM - De Oostenrijkse Staatsspoorwegen (ÖBB) werken aan een nachttreinverbinding tussen Amsterdam en Wenen. De trein moet vanaf 2021 gaan rijden.

"Vanaf januari 2020 plannen we een Nightjet (nachttrein) naar Brussel. Daar werken we hard aan. De nachttrein naar Amsterdam moet een jaar later af zijn", zegt ÖBB-topman Andreas Matthä zaterdag tegen de Oostenrijkse krant Wiener Zeitung.

De ÖBB biedt al een groot aantal internationale reizen naar Zuid-Duitsland, Zwitserland en Noord-Italië aan. Nu wil het Oostenrijkse spoorwegbedrijf flink uitbreiden.

Naar verwachting zal er in de loop van dit jaar meer bekend worden over hoe vaak de nachttrein gaat rijden en waar de Nightjets tussendoor stoppen.