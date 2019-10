AZ morst punten tegen Willem II met gelijkspel

TILBURG - AZ is in de stromende regen in Tilburg niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Willem II. Teun Koopmeiners benutte een penalty voor AZ. De Alkmaarders kregen kansen op meer maar de bal wilde er niet in. Ook Willem II kreeg een aantal goede kansen en leek er met de winst vandoor te kunnen gaan in de slotfase toen de ploeg ook een penalty kreeg. Vangelis Pavlidis schoot die buitenkans hoog over. In de extra tijd moest AZ nog met tien man verder nadat Myron Boadu zijn tweede gele kaart kreeg.

Willem II jaagde AZ in de beginfase op, maar het duurde niet lang voor de Alkmaarders het initiatief overnamen. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Myron Boadu die de bal niet binnen kon glijden. Bovendien was het buitenspel. Dani de Wit kreeg na bijna twintig minuten spelen de bal in de voeten gespeeld door verdediger Jordens Peters. Zijn inzet belandde in het zijnet.

Penalty Koopmeiners

Een paar minuten later nam Dries Saddiki bij een sliding Myron Boadu mee. Teun Koopmeiners benutte de gegeven penalty en zette AZ op voorsprong.

AZ kreeg nog meer kansen. Zo kreeg de Wit de bal in twee instanties niet achter de grabbelende keeper Timon Wellenreuther en Calvin Stengs lepelde een mooie dieptepass op het dak van het Tilburgse doel.

Willem II op gelijke hoogte

Na ruim een half uur spelen kwam Willem II op gelijke hoogte. Mats Köhlert rondde een combinatie van Vrousai en Pavlidis goed af: 1-1.

Tweede helft

Waar AZ in de eerste helft al met 3-1 voor had kunnen staan, was Willem II sterker in de tweede helft. Keeper Bizot moest gestrekt bij een harde vrije trap van Mike Ndayishimiye.

Dani de Wit moest na ruim een uur spelen met een neusblessure van het veld en ook Ron Vlaar werd gewisseld. In de hervatting was Willem II dicht bij een voorsprong. Via de onderkant van de lat stuiterde de bal niet achter Bizot, zodat AZ goed wegkwam.

Kansen voor AZ

AZ nam het intiatief weer over en kreeg een vrijetrap op twintig meter voor het doel. Koopmeieners schoot de bal om de muur heen, maar Wellenreuther kon de bal wegtikken uit de hoek. AZ nam het intiatief weer en Sugawara was met nog zo'n tien minuten te gaan dicht bij de 1-2, ware het niet dat Holmén de bal net kon toucheren.

Bekijk hierboven het interview met AZ-trainer Arne Slot na afloop van de wedstrijd

Willem II mist strafschop

Vier minuten voor tijd kreeg Willem II de kans om een voorsprong te nemen. Nadat een speler van de Tilburgers werd neergelegd in de zestien mocht Vangelis Pavlidis een strafschop nemen, maar die schoot hij hoog over, zodat AZ goed wegkwam.

In de extra tijd waren Oussama idrissi en Myron Boadu nog dichtbij de winnende treffer. Boadu duwde daarna een tegenstander om en moest met zijn tweede gele kaart van het veld.

AZ staat na negen speelrondes op de derde plek met twintig punten, drie minder dan koplopers Ajax en PSV.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Druijf/82), Vlaar (Hatzidiakos/63), Wuytens, Wijndal; Midtsjø, de Wit (Sugawara/63), Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Holmén, Peters, Nelom, Llonch, Saddiki, Vrousai (Tresor Ndayishimiye/46), Köhlert (Nieuwkoop/89), Pavlidis, Nunnely