Raadsleden Beverwijk schrijven brandbrief aan minister Grapperhaus na geweld Pilotenbende

BEVERWIJK - Raadsleden van partij SamenBeverwijk roepen minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op tot actie omtrent de Pilotenbende. De bende, die actief is in Heemskerk en Beverwijk, heeft al tientallen geweldsdelicten op hun naam staan.

De Pilotenbende, die zijn naam te danken heeft aan de activiteit in de Pilotenbuurt in Beverwijk, terroriseert Heemskerk en Beverwijk al ruim een jaar. Afgelopen donderdag organiseerde een groep bezorgde buurtbewoners dan ook een protestmars tegen het geweld van de groep, waarin ze onder andere de burgemeester en het landsbestuur in Den Haag opriepen om actie te ondernemen.

Ook partij SamenBeverwijk schaart zich nu achter deze oproep. Door middel van een open brief aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten ze weten dat de lokale politiek dit niet alleen kan oplossen. "Ons bestuur wordt vanuit de gemeenteraad optimaal gefaciliteerd in hun strijd tegen de jeugdbende en het aanhoudende geweld. Desondanks is het tot op heden, zoals eerder aangegeven, niet gelukt om de gewelddadigheden te stoppen."

Middelen faciliteren

"Net als de inwoners zijn wij, lokale politici, het ook zat! Daarom sporen wij u aan tot het ondernemen van actie, en vragen wij u de besturen van Heemskerk en Beverwijk optimaal te faciliteren met middelen om het geweld effectiever aan te kunnen pakken."

Na de protestmars ging er op het internet al een petitie rond, die inmiddels door bijna duizend mensen getekend is. Met de petitie hopen de organisatoren van de protestmars een signaal af te geven naar Den Haag: dit kan zo niet verder.