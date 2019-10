Slippartij in Venhuizen: automobilist belandt in bosjes

VENHUIZEN - Een automobilist is vanmiddag in Venhuizen in de bosjes beland. Hij verklaarde tegenover de politie dat hij door een laag modder op de weg in de slip was geraakt en de controle over zijn auto was verloren.

Dat gebeurde rond 14.00 uur op de Markerwaardweg. De automobilist raakte niet gewond, besloot de auto in de bosjes achter te laten en naar huis te gaan.



Nadat de politie de auto had aangetroffen, zochten agenten de bestuurder thuis op. Of hij verdacht wordt van het verlaten van de plaats van het ongeval, is niet bekend.