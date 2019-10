Nauwelijks wind tijdens Texels Wind Festival: "Moeilijk om vliegers in de lucht te krijgen"

TEXEL - Het Wind Festival op Texel is normaal gesproken - onder de juiste omstandigheden - een kleurrijke bedoening. Tientallen vliegers hangen bij het jaarlijkse evenement in de lucht, maar gisteren wilde het niet echt vlotten met het vliegeren. Een gebrek aan een stevige bries gooide roet in het eten.

"De wind laat inderdaad een beetje op zich wachten vandaag", aldus organisator Chris Dobber. "We doen dit al zes jaar, maar over de weersomstandigheden heb je niks te zeggen.

Moeilijk

Ook deelnemer Steffan Versteeg heeft moeite om zijn gigantische vlieger op te laten. "Het is eigenlijk best wel lekker weer, maar zonder wind is het moeilijk om ze in de lucht te krijgen."

Ondanks de wisselvallige hoeveelheid wind lukte het op sommige momenten wel om de kleurrijke creaties te laten stijgen. Van gigantische octopussen tot een rog met regenboogkleuren: er komt van alles voorbij. "Het ziet er toch wel weer leuk uit!", zegt een trouwe bezoeker.

Benieuwd naar de vliegers? NH Nieuws maakte onderstaande reportage: