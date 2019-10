Scooterrijder zwaargewond bij ongeluk in Zandvoort

ZANDVOORT - Een scooterrijder is vanmiddag in Zandvoort ernstig gewond geraakt. Omdat nog niet duidelijk is of er andere partijen bij betrokken waren, roept de politie getuigen op zich te melden.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur op het fietspad van de Zandvoortselaan. Volgens getuigen gaat het om een man die vol in de remmen moest voor een voetganger, daarbij onderuit ging en hard op z'n hoofd viel. Die lezing kan door de politie nog niet worden bevestigd.

Ziekenhuis

De traumahelikopter landde op een nabijgelegen voetbalveldje. Ambulancepersoneel en de traumateam hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Inmiddels is hij voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de ernst van het letsel is de trauma-arts met de ambulance meegereden, om al tijdens de spoedrit de nodige medische bijstand te bieden.