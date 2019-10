Ajax in matig duel met veel gemiste kansen langs ADO Den Haag

DEN HAAG - Ajax heeft met 2-0 gewonnen van ADO in Den Haag. Bij de rust leidde de landskampioen met 1-0. De Amsterdammers kregen in de eerste helft heel veel kansen, maar verzuimden meer te scoren. Hoewel Ajax domineerde kreeg ADO ook kansjes, maar Andre Onana toonde aan dat hij niet alleen in Europese wedstrijden in topvorm verkeert. Klaas-Jan Huntelaar tekende voor het eerste doelpunt en in de slotfase maakte de ingevallen David Neres er 0-2 van.

Het was natuurlijk voor Ajax wel even omschakelen van het prachtige speelveld van Estadio Mestalla in Valencia naar het kunstgras in Den Haag.

Het vak van Midden-Noord van de harde kern van de ADO-aanhang bleef leeg tot de twaalfde minuut. Er hingen spandoeken uit protest, omdat de supporters van Ajax niet bij de wedstrijden in Den Haag mogen zijn. De ADO-supporters kwamen in de twaalfde minuut de tribune op.

Ze hadden toen al een grote kans van Michiel Kramer gemist en een doelpunt van Ajax. In de tiende minuut kwam Hakim Ziyech vanaf rechts naar binnen, gaf af op Huntelaar, die van dicht bij scoorde.

Veel doelpogingen

Ziyech deed zijn positie als speler die de meeste doelpogingen heeft in eredivisie eer aan. Maar hij vond een aantal kerek keeper Luuk Koopmans op zijn pad. Aan de andere kant voorkwam Onana de gelijkmaker toen Kramer na een mooie dieptepass vrij voor de ver uitgekomen keeper kwam. Maar Onana voorkwam met zijn voet een niet te missen doelpunt.

Niet te missen kansen

Ajax kreeg in de slotfase van de eerste helft nog twee niet te missen kansen. Pinas speelde de bal veel te kort terug op zijn keeper. Quincy Promes onderschepte de bal en en ging samen met Ziyech op het doel van ADO af. Promes gaf af op Ziyech die de bal via de keeper op de paal zag landen.

Een een minuut voor rust kreeg Promes nog een grote kans, die hij er niet in kregen.

Tweede helft zakt in

Waar het spel in de eerste helft levendig was, zakte het in de tweede helft in. ADO rook een kans om de gelijkmaker te forceren, wat af en toe chaotische taferelen opleverde voor het doel van Ajax.

Veel ruimte in slotfase

In de slotfase kreeg Ajax veel ruimte. Dat resulteerde in de 86e minuut voor de veilige 0-2. Ziyech zette David Neres in een counter vrij voor de keeper en de Braziliaan aarzelde op het randje van buitenspel niet om af te ronden.

Ajax blijft koploper van de eredivisie. PSV kan later op zondag in punten gelijk komen als de ploeg de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo wint.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind en Tagliafico; Van de Beek, Promes (Neres/79), Martínez; Ziyech (Álvarez/89), Huntelaar, Tadic

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk (Necid/84), Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Malone, Goossens, Immers, Bakker (Ould-Chikh/78); Kramer, Summerville