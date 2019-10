Fietser geschept op oversteekplaats in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Amsterdam-Noord. Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats voor fietsers op de Papaverweg, nabij het het Mosplein.

Mogelijk heeft de fietser, die voorrang moest verlenen, de auto over het hoofd gezien. Hij werd geschept en kwam hard op de voorruit terecht.

Hulpdiensten hebben zich om het slachtoffer bekommerd. De man is meegenomen naar een ziekenhuis, over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan.