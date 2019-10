Taxichauffeur onder invloed van lachgas crasht in Coentunnel

AMSTERDAM - Een taxichauffeur is vanochtend met zijn wagen tegen de tunnelwand van de Coentunnel gebotst. Bij een controle bleek hij onder invloed van lachgas te zijn.

Op een foto is te zien hoe de wagen volledig door zijn vooras is gezakt. Eén rijstrook van de tunnel is daarom in zuidelijke richting afgesloten.

De chauffeur bleek lachgas gebruikt te hebben. Zijn rijbewijs is daarom ingevorderd en om zijn chauffeurspas te behouden zal hij zich moeten verantwoorden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.