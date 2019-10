IJmuidenaar (16) gewond aangetroffen in Beverwijk na mislukte vuurwerk-ripdeal

BEVERWIJK - Een 16-jarige jongen uit IJmuiden is gisteravond na een melding van een steekincident gewond aangetroffen op de Beverwijkse Parallelweg. Of hij inderdaad is neergestoken is nog onduidelijk, al is wel bekend dat hij en een andere 16-jarige IJmuidenaar eerder op de avond in Heemskerk betrokken waren bij een mislukte vuurwerk-ripdeal.

Nadat de jonge IJmuidenaren via internet in contact was gekomen met iemand die vuurwerk van hem wilde kopen, reden de twee rond 22.00 naar het Europaplein in Heemskerk om de deal daar te sluiten.



Ze troffen daar een jongen die het vuurwerk wilde kopen, al moest hij nog wel even pinnen. Op dat moment verschenen er onverwacht enkele andere mensen, die het vuurwerk van de IJmuidenaren probeerden af te pakken.

Geschopt en geslagen

De twee IJmuidenaren weigerden het vuurwerk af te staan, waarop ze werden geschopt en geslagen. Door hard weg te rennen wist het duo aan de groep te ontkomen. Op de vlucht gooiden ze de tas met vuurwerk weg.



Een klein uur later kreeg de politie de melding van het steekincident aan de Beverwijkse Parallelweg. Daar aangekomen werd een van de twee 16-jarige IJmuidenaren gewond aangetroffen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt hoe de jongen gewond is geraakt. Mogelijk dat zijn 16-jarige vriend daar meer over kan vertellen; hij meldde zich later op de avond op het bureau. Ook eventuele andere getuigen wordt verzocht zich te melden bij de politie.