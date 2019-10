Vandalen zetten speurtocht uit voor politie in leegstaande Ringersfabriek: "Deze kant op"

ALKMAAR - Vandalen hebben vannacht in de voormalige Ringers-chocoladefabriek in Alkmaar een 'speurtocht' uitgezet voor de politie. Uiteindelijk bleek het om een dwaalspoor te gaan.

Nadat een getuige had gemeld dat er vernielingen in het leegstaande gebouw aan de Noorderkade waren aangericht, stuitte een agent op tal van aanwijzingen, maar trof geen verdachten aan.

Met hints als 'deze kant op', 'ik zou niet verder gaan' en 'kkr op' speelden de vandalen overduidelijk een spelletje met de agent. "Ondanks de teksten toch niemand aangetroffen", schrijft Bas Wijnen bij een video van de speurtocht op Twitter.

Het leegstaande gebouw is vaker doelwit van vandalen. Zo werden er in juni enkele brandhaarden aangetroffen. Ook toen werd er niemand aangetroffen. Wijkagent Wijnen benadrukt dat het strafbaar is om vernielingen aan te richten. "Ook al staat het gebouw leeg."