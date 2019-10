Automobilist ramt betonnen paal en slaat over de kop in Grootebroek

GROOTEBROEK - Een automobilist is vannacht gewond geraakt toen hij vlak voor een bruggetje in Grootebroek op een betonnen paal botste en vervolgens over de kop sloeg.

Dat gebeurde rond 2.00 uur in de Raadhuislaan, ter hoogte van handbalvereniging Excelsior. De auto kwam na de botsing ondersteboven op de brug tot stilstand.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De betonnen paal dient als wegmarkering en stond pal voor de brug - waar de weg smaller wordt - langs de weg op het trottoir, zo blijkt uit foto's van de nasleep van het ongeluk.

Reflector

Hoewel de betonnen paal is voorzien van een reflector, heeft het slachtoffer het obstakel vermoedelijk over het hoofd gezien.

Volgens getuigen is het slachtoffer met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het autowrak is geborgen.