Automobilist botst tegen boom in Waarland: zwaargewond met traumaheli naar ziekenhuis

WAARLAND - Een automobilist is vanochtend zwaargewond geraakt in Waarland. Het slachtoffer botste rond 7.00 uur op de Schaapskuilweg in Waarland tegen een boom en raakte door de klap bekneld in het wrak.

Behalve politie, ambulancepersoneel en het traumateam kwam ook de brandweer ter plaatse. Nadat zij de automobilist uit het wrak hadden geknipt, is het slachtoffer voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Ernstig letsel

Een politiewoordvoerder laat weten dat de automobilist niet per ambulance, maar per traumahelikopter naar het ziekenhuis is vervoerd. Dat is ongebruikelijk en duidt in dit geval op zeer ernstig letsel.

Over de identiteit van het slachtoffer en de aard van de verwondingen is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.