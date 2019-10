Meisje valt in gracht na avondje stappen in Alkmaar: "Klim niet op bootje als je hebt gedronken"

ALKMAAR - Een meisje is gisteravond nabij de Alkmaarse Bergerbrug in de Singelgracht gevallen. Volgens de politie was ze uitgeweest en had ze iets gedronken.

Volgens wijkagent Bas Wijnen is niet exact duidelijk wat zich heeft afgespeeld, al vormen de gebeurtenissen voor hem wel aanleiding voor een waarschuwing: "Ga niet op een bootje klimmen als je gedronken heb. Met deze temperaturen houd je het niet lang vol in het koude en donkere water."

Onduidelijk is hoe lang het meisje in het water heeft gelegen en hoe ze er uit is gekomen. Toegesneld ambulancepersoneel heeft zich over haar ontfermd en haar voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.