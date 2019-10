Horecanacht Castricum 'goed verlopen': tientallen jongeren weggestuurd, maar geen geweld

CASTRICUM - Na de ongeregeldheden van vorig weekend is het vannacht rustig gebleven in het Castricumse uitgaansgebied. Wel zijn tientallen minderjarige jongeren naar huis gestuurd omdat ze al met een stuk in de kraag in het centrum aankwamen.

Wijkagent Jacco Munster meldt via Twitter dat de 'horecanacht goed is verlopen'. De minderjarigen waar hij over schrijft, liepen tegen de lamp bij een alcoholcontrole, waarna hen de toegang tot het gebied werd ontzegd.

Omdat het vorige week voor de zoveelste keer flink uit de hand was gelopen, waren politie, handhaving en particuliere beveiliging in grotere getalen aanwezig dan gebruikelijk. Naast het gebruikelijke aantal agenten waren er vier agenten van de landelijke eenheid, twee hondengeleiders en een extra fietsportier op de been om opstootjes te voorkomen of in de kiem te smoren. Ook Castricumse handhavers en het team 'service en veiligheid' stonden paraat.



Vorig weekend stond er in het centrum een 17-jarige jongen met een groot mes te zwaaien. Toen de politie hem wilde aanhouden, probeerde een andere jongen dat te voorkomen. Een agent die tussenbeide probeerde te komen, werd mishandeld door een vrouw.

Een dag later bleek dat voormalig GTST-actrice Robin Martins voor die mishandeling was aangehouden. Volgens de politie had zij in een dronken bui een agent beetgepakt en herhaaldelijk in het gezicht geslagen, maar dat werd later door zowel Martens als haar advocaat Peter Plasman ontkend. Wel stelt de 27-jarige actrice dat ze een vriend - die door een agent werd beetgepakt en naar de grond werd gewerkt - 'instinctief te hulp schoot'. Daarbij schreeuwde ze en maakte een 'duwende beweging' naar de politieman, maar zou hem niet hebben geraakt.

Martens was al snel weer op vrije voeten, wat er volgens haar op duidt dat er geen sprake is geweest van mishandeling. In november gaat de officier van justitie met de Heemskerkse in gesprek, om haar kant van het verhaal te horen.