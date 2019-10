Chocoladefabriek in Westelijk Havengebied Amsterdam opent deuren

AMSTERDAM - Al vele jaren werd erover gesproken, maar vandaag opent de fabriek van Chocolatemakers haar deuren voor het publiek. Het is de eerste chocoladefabriek in Amsterdam waar bezoekers welkom zijn.

Bij Chocolatemakers worden chocoladerepen gemaakt vanaf de boon. Een deel van de cacaobonen worden per zeilschip vanuit de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam vervoerd. Het andere deel komt uit Congo en Peru.

Enver Loke en Rodney Nikkels zijn de oprichters van Chocolatemakers. In 2011 zijn ze begonnen in een garage in Vogeldorp, maar omdat ze flink zijn gegroeid, openen ze nu een fabriek in het Westelijk Havengebied.

'Smaak van origine'

Nikkels legt uit dat er op dit moment negen verschillende soorten chocola worden gemaakt: "We zorgen ervoor dat de chocolade echt de smaak van origine behoudt. We doen dus niet allerlei toevoegingen om een smaak te krijgen, maar de smaak die het krijgt door het werk dat boeren doen, dat willen we behouden in het productieproces."

De fabriek is vanaf vandaag geopend voor bezoekers. Geïnteresseerden kunnen een rondleiding krijgen, daarnaast kun je ook zelf 'chocolatemaker' worden en zijn er proeverijen.