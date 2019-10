Laatste ronde voor dorpscafé 't Hoekje: "Het was wel even een dingetje hoor"

STROET - Het is even flink slikken voor het dorp, maar eetcafé 't Hoekje in Stroet gaat definitief dicht. Uitbaters Henk en Carla van der Vliet kiezen voor hun gezondheid en houden het na 36 jaar voor gezien. "Je moet stoppen als je nog goed bent."

Wanneer hebben ze de knoop doorgehakt? Aan hun 'eigen' tafeltje in het café gaan de blikken tussen Henk en Carla van der Vliet over en weer. "Afgelopen vakantie hebben we besloten dat we stoppen," vertelt Henk aan NH Nieuws. "Het is niet goed als je tijdens je vakantie en erna nog moe bent. De leeftijd gaat meespelen."

Vette vingers

"Een dorp zonder kroeg zal wel even wennen zijn," zegt Henk. "We hebben hier altijd de kermis, de harddraverij, de biljartclub en met oud en nieuw hebben we hier altijd feest." Vooral de wild- en kipavonden zijn legendarisch: "Wil je niet weten wat voor vette vingers je krijgt. Haha! Iedereen brengt zijn eigen bordje naar de keuken."

Vooral Carla heeft het erg moelijk gehad om het de mensen in het dorp te vertellen: "Mensen sloegen gewoon dicht. Iedereen klampt je aan: 'Klopt het dat jullie gaan sluiten?' Dat was wel even een dingetje hoor. Het is wel ons levenswerk", zegt ze met tranen in haar ogen.

Gunnen

Op 1 november is het gedaan, maar Carla en Henk hopen dat er iemand is die de zaak wil overnemen. Als het maar niet te lang duurt. "Ik hoop dat het café door gaat. Er is genoeg aanloop. We zijn vooral heel dankbaar en trots op alle klanten die hier nog steeds komen. Ze hebben het cafe toch maar gemaakt zoals we nu zijn. Ze moeten het je toch gunnen."