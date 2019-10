AMSTERDAM - Een personenauto is zaterdagmiddag rond kwart voor vier aan de Romerostraat in De Aker, een wijk in Amsterdam, te water geraakt. Op dat moment zaten er twee personen in het voertuig.

Volgens de brandweer zijn de slachtoffers ter plaatse onderzocht voor het ambulancepersoneel. Het lijkt erop dat zij er met de schrik vanaf komen.

Het is niet bekend hoe de auto in het water is beland.