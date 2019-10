File door ongeluk op A9: auto ligt op zijn kant

VELSEN-ZUID - Op de A9, ter hoogte van Velsen-Zuid, is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Een auto kwam daarbij op de kant terecht.

Volgens een politiewoordvoerder is er nog niet veel duidelijk over wat er precies is gebeurd. Het ongeluk zou gebeurd zijn tussen een aantal personenauto's, waarbij er eentje over de kop is gegaan.

Volgens de ANWB zijn twee rijstroken gesloten. Hierdoor is een lange file ontstaan tussen Heemskerk en knooppunt Velsen. Wie achteraan aansluit zal zo'n veertig minuten geduld moeten hebben.

Er was mogelijk sprake van beklemming, maar de politie kan melden dat iedereen ondertussen weer uit de auto is. Volgens getuigen is een auto van achteren aangereden die vervolgens tollend op zijn kant tot stilstand kwam. Eén bestuurder zou daarbij gewond zijn geraakt en overgebracht zijn naar het ziekenhuis.