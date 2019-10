AMSTERDAM - Bij een steekpartij op het Osdorpplein in Amsterdam is vanmiddag rond kwart voor drie een persoon gewond geraakt. De politie heeft de verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Vermoedelijk was een ruzie de aanleiding van de steekpartij.

De politie doet onderzoek.