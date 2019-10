Twee jaar geleden overleed Eberhard van der Laan: "Zorg goed voor onze stad en voor elkaar"

AMSTERDAM - Het is vandaag precies twee jaar geleden dat burgemeester Eberhard van der Laan overleed.

Van der Laan maakte eind januari 2017 bekend ernstig ziek te zijn. 'Lieve Amsterdammers, met deze brief breng ik u op de hoogte van slecht nieuws. Deze week is bij mij uitgezaaide longkanker geconstateerd.' Hij bleef doorwerken als burgemeester, en liet zich intussen behandelen in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis.

'Aan dit poosje komt nu een einde'

Op 18 september van dat jaar legde Van der Laan zijn taken neer. In een openhartige brief aan de Amsterdammers schreef hij: 'In januari schreef ik dat ik slecht nieuws had gekregen van mijn artsen, maar dat ik nog een poosje uw burgemeester zou blijven. De afgelopen maanden heb ik dat met veel plezier gedaan. Uw steun heeft mij daarbij enorm geholpen. Aan dit poosje komt nu een einde. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak die ik de afgelopen zeven jaren van u heb gekregen. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel.'

Overlijden

Van der Laan overlijdt uiteindelijk op 6 oktober, thuis in alle rust, op 62-jarige leeftijd. Amsterdammers krijgen de gelegenheid om afscheid te nemen van hun burgemeester in het Concertgebouw. Daar staan lange rijen om Van der Laan een laatste groet te brengen.

In de stad zijn de afgelopen twee jaar op verschillende plekken herdenkingsmonumenten ontstaan. Zo is op het Mercatorplein het kunstwerk Damsko Strijder geplaatst, gemaakt door kunstenaarscollectief Kamp Seedorf.

En op de gevel van Paradiso verscheen deze week een bronzen beeldje van een achteroverleunende Van der Laan, genietend van zijn 'mooie stadje', zoals hij Amsterdam altijd liefkozend noemde.

AT5 maakte kort na zijn overlijden deze terugblik op het leven en werk van Van der Laan. Met zijn beroemde optreden in een AT5-talkshow met Ton van Royen ('Ach flikker op, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij?'), zijn speech tijdens een huldiging van Ajax ('Ik had al een seizoenskaart voor Ajax toen de meesten van jullie nog Sesamstraat keken, in je pyja­maatje!') tot en met zijn laatste maanden en zijn afscheidsbrief ('Zorg goed voor onze stad en voor elkaar').