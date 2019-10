NOORD-HOLLAND - De eerste nachtvorst komt eraan. In het oosten van het land gaat het in de nacht van zondag op maandag vriezen. Als we de voorspellingen voor onze provincie mogen geloven, blijft de temperatuur hier nog net rond de 0 graden, maar feit is wel dat het tijd wordt je winterjas uit de kast te halen. Met een beetje pech moet je maandagochtend zelfs je ruiten krabben.

Het wordt zo koud omdat er weinig wind staat. Volgens MeteoGroup komt de nachtvorst vroeg dit jaar. Gemiddeld komt de nachtvorst pas in de tweede helft van oktober, nu dus twee weken eerder.