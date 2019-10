Terugkijken: NH Events bij polsstokspringen in Alkmaar

ALKMAAR - Het is nog geen 8 oktober, maar Alkmaar neemt alvast een voorschot op Alkmaar Ontzet. Dat gebeurt vandaag polsstokspringend, zoals stadsheld Maarten van der Meij ooit deed om uit het belegerde Alkmaar te ontsnappen en hulp te vragen aan de Prins van Oranje.

Er wordt vanmiddag aan de lopende band over de singel gesprongen. Deelnemers springen vanaf het Bolwerk de stad uit, lopen over de Emmabrug terug en proberen het nog een keer. In totaal heeft iedereen drie pogingen en de laatste wordt echt gemeten.

