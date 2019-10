Taekwondo-team 'Special Needs' valt in de prijzen op WK in Nieuw-Zeeland

AMSTELVEEN - Deelnemers van het Nederlandse taekwondo-team ‘Special Needs’ uit Amstelveen zijn in de prijzen gevallen tijdens de wereldkampioenschappen in Nieuw Zeeland. Ze wisten maar liefst 27 medailles in de wacht te slepen.

De wereldkampioenschappen zijn uitsluitend bestemd voor mensen met lichamelijke-, geestelijke- of meervoudige beperkingen. Het Nederlandse team won medailles in drie verschillende categorieën: tuls (stijlvormen), powerbreaking (breektesten) en high kick (hoogtetrappen). FerozMahboub bemachtigde zelfs vier keer de eerste plaats, waardoor hij zichzelf viervoudig wereldkampioen mag noemen.

(Artikel gaat verder onder de video)



'Overweldigend'

Coach David Chung is blij met de behaalde resultaten. "Wij moeten dit als team echt laten bezinken en verwerken. Dit is overweldigend voor iedereen. Wij zijn trots dat wij Nederland op de kaart hebben mogen zetten en dat de lange reis en inzet zoveel vruchten heeft mogen afwerpen."

Lees ook: Taekwondo-team 'Special Needs' hoopt op meer donaties: "Anders valt de droom in duigen"

Aan het kampioenschap deden deelnemers uit de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland, Rusland, Maleisië, Iran en Nederland mee. Nederland eindigde met de 27 medailles op de tweede plaats.

Eline Boshuizen van NH nieuws is meegereisd om van het avontuur een documentaire te maken. Deze zal omstreeks 17 november worden getoond bij NH Nieuws.