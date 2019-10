Dronken bestuurder veroorzaakt ongeluk in Amsterdam: drie gewonden

AMSTERDAM - Een dronken bestuurder heeft vannacht even na 5.00 uur een ongeluk veroorzaakt op de Haarlemmerweg in Amsterdam. De auto botste frontaal op een tegemoetkomend voertuig. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Groen van Prinstererstraat. De beschonken bestuurder zou kort voor de aanrijding al slingerend over de Haarlemmerweg hebben gereden.

Naast de twee voertuigen die bij het ongeluk betrokken waren, raakten ook nog eens twee geparkeerde auto's beschadigd. Ook een fiets lag gehavend op straat.

De dronken bestuurder zal na zijn medische behandeling in het ziekenhuis worden aangehouden. De politie onderzoekt de aanrijding. De Haarlemmerweg is rond 7.30 uur nog in beide richtingen afgesloten.