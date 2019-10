Zou het nú alweer sneeuwen in Hoofddorp?

HOOFDDORP - Als je snel kijkt lijkt het op sneeuw, maar nee: lolbroeken zijn weer losgegaan met zeepsop in de fontein aan de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp. De vlokken spuiten in het rond.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Twee jaar terug zei schoonmaker Stefan tegen NH Nieuws dat het zo'n 3 tot 4 keer per jaar raak is en de fontein makkelijk weer schoon te krijgen is. "Ik gooi er een speciaal middel in en dan verdwijnt het schuim als sneeuw voor de zon", legt hij uit.

Het is nog onduidelijk wie het heeft gedaan.