Amsterdamse regisseur Sacha Polak wint drie Gouden Kalveren met Dirty God

AMSTERDAM - De film Dirty God heeft vanavond in Utrecht drie keer een Gouden Kalf gewonnen, de belangrijkste Nederlandse filmprijs. De film is gemaakt door de Amsterdamse regisseur Sacha Polak en producent Marleen Slot.

De film won het Kalf voor beste film, beste regie en ook in de categorie beste muziek. Rutger Reinders, de partner van Polak, maakte de muziek voor de film.

Gevecht

De nieuwe film gaat over een jonge alleenstaande moeder, die haar leven weer moet oppakken na een tragisch ongeval. Een portret van een sterke vrouw en haar gevecht tussen uiterlijke schoonheid en innerlijke waardigheid. De hoofdrol wordt gespeeld door de Britse Vicky Night, die debuteerde als actrice.

De film was de openingsfilm van het Rotterdamse filmfestival eerder dit jaar en was ook te zien op het prestigieuze Sundance Festival in de Verenigde Staten.

Sacha Polak was afgelopen zomer in AT5's zomerprogramma De Zwoele Stad te gast.