Kwetsbare Amsterdamse daklozen dreigen opvang na drie maanden te moeten verlaten

AMSTERDAM - Er is nu een maximum termijn van drie maanden voor dak- en thuislozen met psychiatrische- en verslavingsproblematiek bij de Amsterdamse Leger des Heils-locaties . Bewoners kregen afgelopen woensdag een brief waarin staat dat de nieuwe regel de dag daarvoor is ingevoerd.

Het is een onaangename verrassing, ook voor Willem Lubbersen, die al zestien maanden in de opvang verblijft. "In principe moet ik plaats maken voor mensen die acute hulp nodig hebben, want ik heb die acute hulp niet nodig. Maar het moet niet zo zijn, dat als er geen oplossing is, wij de dupe worden van het probleem dat de gemeente heeft."

Frustrerend gesprek

Gevolg voor bewoners als Willem is dat ze, als ze geen woning weten te vinden, vanaf 1 december op straat komen te staan. Op die dag start wel de winteropvang, maar overdag is die gesloten. Donderdag spraken Willem en andere daklozen met wethouder Simone Kukenheim. Een oplossing voor hun situatie kon ze niet geven, en dat frusteert.

"Mevrouw Kukenheim heeft mij gisteren in ieder geval verschrikkelijk om de tuin geleid. En niet alleen mij, maar veel meer daklozen. Dat voelt zo omdat ik denk, dat als jij op 1 oktober een beleidsmaatregel aantreft, je op dat moment weet dat er vragen over gesteld worden en je op dat moment goed moet inlezen", zegt Willem.

Verschrikkelijk boos

In een gezamenlijke verklaring met de gemeente laat het Leger des Heils weten dat er niet zo'n strenge deadline is als uit de brief naar voren komt. "Mensen worden sowieso niet zomaar op straat gezet", is in de verklaring te lezen. "In de periode van drie maanden moeten alle zaken geregeld zijn rondom uitkering, aanmelding schulhulp etc. Na drie maanden wordt gekeken wat de reden is als een van de zaken niet of onvoldoende geregeld is."

Er is dus nog hoop, maar Willem is er niet gerust op. "Ik ben verschrikkelijk boos, omdat het voor mij voelt alsof ik al anderhalf jaar verschrikkelijk goed mijn best doe om mijn dingen op orde te hebben. Als beloning sta je straks op straat. En begin maar weer opnieuw."