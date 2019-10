Amsterdamse Burgemeester vreest voor minder agenten op straat door extra persoonsbeveiliging

AMSTERDAM - Burgemeester Halsema maakt zich zorgen over de toegenomen druk op het Amsterdamse politiekorps, nu ook ook de beveiliging van veel mensen is opgeschroefd naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum. In AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester waarschuwt zij voor minder agenten op straat en gesloten bureaus in de nachtelijke uren.

Het is ruim twee weken geleden dat Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil. B in het proces tegen crimineel Ridouan Taghi, werd vermoord. Gisteren werd bekend dat de eerste verdachte is opgepakt. "Ik ben ongelofelijk trots op de Amsterdamse politie en justitie die daar dag en nacht aan gewerkt hebben", zegt Halsema daarover tegen AT5.

Lees ook: Verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Derk Wiersum

Veel impact

Volgens de burgemeester heeft de moord op Wiersum veel impact gehad. "Het is een aanval op de rechtstaat en ik denk dat dit door veel politiemensen en door justitie zo gevoeld wordt. Dit laat zich voelen in de emoties, maar het laat zich ook praktisch voelen."

Met dit laatste doelt de burgemeester op de geïntensiveerde beveiliging van veel mensen. Dit verhoogd de druk op het Amsterdamse politiekorps, wat al lange tijd kampt met capaciteitsproblemen. Halsema meent dat hulp uit Den Haag noodzakelijk is.

Krimpend politiekorps

"Er moet vanuit de regering geld beschikbaar komen. Amsterdam heeft al een aantal jaren een krimpend politiekorps. En dat terwijl de problemen groot zijn", vertelt Halsema die onlangs samen met andere regioburgemeesters, de capaciteitsproblemen bij de lokale korpsen en bij het Openbaar Ministerie (OM) nog een keer heeft aangekaart bij de regering.

Lees ook: Politiecapaciteit verder onder druk door extra beveiliging na moord op Wiersum

Halsema: "Wij verwachten wel dat Den Haag daar gehoor aan gaat geven, want er komt een moment dat wij moeten zeggen: dit kan zo écht niet. Je kunt niet een grote mond hebben in Den Haag en in het parlement over het belang van repressie en drugsbestrijding, maar vervolgens niet thuis geven als wij in de steden, waar de problemen plaatsvinden, vragen om de mensen die nodig zijn om dit te kunnen bestrijden."

Minder agenten op straat en gesloten bureaus

Als hulp vanuit Den Haag uitblijft, zo vreest de burgemeester, dan kan dit tot gevolg heeft dat er in Amsterdam minder agenten op straat zullen zijn en dat er 's nachts ook bureaus moeten sluiten. Zeker sinds het opschroeven van de persoonsbeveiliging. "Dat effect kan het hebben en ik vind dat men in Den Haag daar echt gevoelig voor moet zijn", aldus burgemeester Halsema.

Kijk hier het hele gesprek met de burgemeester