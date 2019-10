Fusieplannen HVC en AEB afgeblazen: Amsterdam zet afvalbedrijf te koop

ALKMAAR - De fusie tussen de afvalbedrijven HVC uit Alkmaar en AEB uit Amsterdam gaat niet door. Amsterdam zet het noodlijdende afvalbedrijf nu te koop. Dat meldt de gemeente.

De afgelopen weken is onderzocht of het noodlijdende AEB ondergebracht kon worden bij HVC, maar in die gesprekken is het niet gelukt om "tot een werkbare oplossing te komen." Meerdere aandeelhoudende gemeenten van HVC lieten al weten tegen de door Amsterdam gewenste fusie te zijn.

Vorige maand stapte Udo Kock op als wethouder in de hoofdstad omdat hij het niet eens was met de toen gekozen oplossing om het in nood verkerende afvalbedrijf te redden. Kock was ervan overtuigd dat het AEB geprivatiseerd moest worden.

Opstarten twee lijnen

Maar intussen gaat het AEB wel weer beginnen met het opstarten van de vier stilgelegde verbrandingslijnen. De bedoeling is dat er in ieder geval twee eind volgende week weer in bedrijf zijn, laat een woordvoerder AEB weten.

"We gaan de komende dagen beginnen met opstarten en testen of het allemaal werkt. Naar verwachting zijn twee lijnen eind volgende week weer in bedrijf. Het idee is dat eind november alle verbrandingslijnen weer in bedrijf zijn", zegt Kees Verhagen van het AEB.

Toezicht

Het AEB staat sinds begin 2018 onder verscherpt toezicht, wegens zorgen over de veiligheid. Uiteindelijk besloot het bedrijf begin deze zomer vier van de zes verbrandingslijnen te sluiten, omdat het niet lukte de veiligheidssituatie voldoende te verbeteren.

Dit leidde tot een nationale afvalcrisis en bezorgde het AEB, met de gemeente als enige aandeelhouder, een enorme berg schuld. Nu is in samenspraak met de toezichthouder en de gemeente weer besloten de stilgelegde lijnen weer op te starten.