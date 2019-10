OM onderzoekt listeriabedrijf, fabrieksdirecteur: "Meteen gereageerd na kwaliteitscontroles"

AALSMEER - "Er worden regelmatig kwaliteitscontroles uitgevoerd. Dat doen wij zorgvuldig." Dat zegt Arjen Vonk, de directeur van vleesbedrijf Offenman, tegen de NOS. Het RIVM maakte vandaag bekend dat er drie doden zijn gevallen en één vrouw een miskraam kreeg door de listeriabesmetting in het vlees van de Aalsmeerse vleesfabriek. Het OM onderzoekt een eventuele vervolging van het bedrijf.

Dit interview met de directeur werd gedeeltelijk gehouden vóórdat bekend werd dat overledenen te herleiden zijn naar zijn fabriek. Daarom spreekt Vonk in het begin nog over 'uit voorzorg'. Halverwege het gesprek komt het nieuws binnen.

Het was al eerder bekend dat er vermoedelijk wat mis was bij vleeswarenleverancier Offerman, zo meldt mediapartner NOS.

Op de vraag van NOS 'hoe lang de fabriek al weet dat de bacterie aanwezig is', geeft de directeur geen antwoord. Wel zegt hij: "Wij voeren regelmatig kwaliteitscontroles uit. Dat doen we zorgvuldig. Op basis daarvan constateerden we een mogelijke besmetting en hebben uit voorzorg een terughaalactie ingezet." Dit zouden ze hebben gedaan in samenspraak met de NVWA.

Lees ook: Jumbo en Aldi roepen tientallen voorverpakte vleeswaren terug vanwege listeriabacterie

Bekijk hier de volledige reactie van de directeur van het Aalsmeerse vleesbedrijf.



Strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar ministerie heeft inmiddels laten weten te bekijken of de vleeswarenfabrikant mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor de listeriabacterie in hun producten terecht kon komen. Als dat zo is, zou er eventueel een strafrechtelijk onderzoek kunnen komen, aldus een woordvoerster vrijdag. Volgens de woordvoerster is het bij zulke incidenten gebruikelijk dat het OM 'meekijkt' met de onderzoeken naar de besmetting.

Vanmiddag werd ook bekend dat de groothandel Sligro naar aanleiding van de listeriakwestie 160 productsoorten terugroept. Sligro levert aan horecazaken door heel Noord-Holland. Directeur van de Koninklijke Horeca Nederland reageert op het nieuws: "Sligro is een van de grootste horecagroothandels die ons land rijk is en waar duizenden horecaondernemers hun inkopen doen (...) Het feit dat Sligro sinds donderdagavond druk bezig is om volledig zeker te stellen dat alle door het bedrijf geleverde producten veilig zijn en dus acteert op de listeria-kwestie, vinden wij uiteraard een goede zaak."