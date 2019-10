ALKMAAR - In een appartementencomplex aan de Van de Veldelaan in Alkmaar is een vrouw vanmiddag korte tijd vastgehouden in een woning. Een man die bekend is bij de hulpverlening liet de vrouw tegen haar zin in niet naar buiten, zo meldt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws.

Een arrestatieteam van de politie heeft de man korte tijd later aangehouden. De vrouw maakt het voor zover bekend goed.