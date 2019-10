Provincie wil N9 niet verbreden: "Goedkoopste optie is nieuwe weg naar Middenmeer"

DEN HELDER - De provincie is er geen voorstander van om de provinciale weg N9 te verbreden. Een driebaansweg is niet veilig genoeg en een vierbaansweg kost te veel en levert te weinig op. Een nieuwe weg naar Middenmeer leidt volgens haar tot 'de vlotste verbinding tussen Den Helder en het autosnelwegennet ten noorden van het Noordzeekanaal.'

De gemeente Den Helder drong er deze zomer bij de provincie op aan om de stad beter bereikbaar te maken en de weg er naartoe nog veiliger. De lokale politiek schaarde zich massaal achter het bereikbaarheidsvoorstel van fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder. "We lopen nog steeds tegen de bereikbaarheid aan", zo zei hij afgelopen juli tegen NH Nieuws. "Het gaat ten koste van arbeidssplaatsen en het toerisme."

Assorgia meende dat een driebaansweg maken van de N9 dé oplossing was. Dit betekent dat er af en toe twee banen en af en toe drie banen zijn, gescheiden door een betonnenband of vangrail. Op die plekken kan een trage vrachtwagen of een langzame rijder worden ingehaald. Uit buitenlandse studies zou volgens de politicus blijken dat een driebaansweg veiliger is dan de doorgetrokken streep die er nu ligt.

'Raden driestrooksweg af'

Maar daar is de provincie het niet mee eens: 'Wij raken een driestrooksweg sterk af. Ervaringen in het buitenland laten zien dat dit soort wegen de verkeersveiligheid ernstig in het geding kunnen brengen. In Nederland is en zal dit wegprofiel dan ook nergens worden toegepast.'

Daarom was onderzocht of de N9 wellicht kon worden verbreed naar een vierbaansweg. Daar is de provincie echter ook geen voorstander van: 'Te kostbaar en het ontlast geen andere routes'. Aan het opknappen van de route van Alkmaar via Schagen naar Den Helder wil ze evenmin beginnen. Naast dat het veel geld kost, 'leidt dit in en bij Schagen tot een toename van de milieubelasting'.

De beste optie is volgens haar om een nieuwe weg aan te leggen van Kooypunt naar de A7 bij Middenmeer. 'Wij menen dat wij met de uitvoering van de bereikbaarheidsplannen binnen De Kop Werkt, in het bijzonder de studie 2x2 Bereikbaarheid Den Helder, handelen in de geest van de motie om Den Helder vlotter bereikbaar te maken.'

Na de zomer van 2020 worden de stoplichten en de kruispunten van de N250 in Den Helder aangepast. Dit moet volgens de provincie al een verbetering zijn voor de bereikbaarheid van de marinestad. Daarnaast doet ze onderzoek naar andere middellangetermijnoplossingen om de haven, marine en de veerhaven beter toegankelijk te maken.