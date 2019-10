Waterlanders moeten kiezen: fuseren of jaarlijks 1 miljoen euro dokken?

WATERLAND - Een miljoen per jaar betalen of fuseren: dat is de keus waar de inwoners en de raad van Waterland voor staan. Na een onderzoek van een jaar is de wethouder met deze twee opties gekomen. De vraag is nu of Waterland de portemonnee wil trekken om een fusie te voorkomen en zelfstandig te blijven. "We kunnen uitstekend zelfstandig verder."

Yvonne Gras-Hogewerf van oppositiepartij WaterlandNatuurlijk ziet de fusie, waarvan het college een voorstander is, niet zitten. "Het is jammer dat de wethouder niet aangeeft hoeveel het kost om te fuseren", zegt ze tegen NH Nieuws. Hierdoor zou volgens Gras-Hogewerf een oneerlijke vergelijking worden geschetst door de wethouder. Om alle kosten precies boven tafel te krijgen, heeft ze documenten opgevraagd.

Twee opties

Wethouder Ton Nieuwkerk legt voor de camera van NH Nieuws uit hoe de twee opties er precies uitzien. "De eerste variant is een fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1 januari 2023. De tweede variant is zelfstandig blijven, maar met de toevoeging dat daarvoor structureel 1 miljoen euro beschikbaar voor moet zijn."



Dat geld is nodig voor personeel, ICT en flexibele kosten, legt de wethouder uit. Nieuwkerk is de afgelopen tijd alle kernen van Waterland afgegaan om met de bevolking te praten. Tijdens die bijeenkomsten werd duidelijk dat de meerderheid voor zelfstandigheid is. "Er was alleen een lage opkomst en daardoor niet representatief." De voorkeur van de wethouder gaat uit naar de fusie. De gemeente zou dan een grote speler in de regio worden die zich staande kan houden tegenover Purmerend, Zaanstad en Amsterdam.

Eerder stond NH Nieuws op de markt in Landsmeer voor een debat met politici en inwoners. Ook toen was de vraag: fuseren, en zo ja met wie?