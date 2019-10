'Verdachte' pakketje in KLM-vliegtuig bevat gelekte vaccins: situatie veilig verklaard door brandweer

GLASGOW - In het pakketje in het KLM-toestel op het vliegveld van het Schotse Glasgow zaten glazen buisjes met daarin vaccins. De koeling er omheen is gaan lekken en uit voorzorg heeft de brandweer toen de gehele omgeving afgezet. "Passagiers zijn niet in gevaar geweest", zegt KLM tegen NH Nieuws. Inmiddels heeft de brandweer de situatie 'veilig verklaard'.

De vlucht waar het pakketje in is gaan lekker is KL1473 van Amsterdam naar Glasgow. Het pakket zat in de vrachtruimte van het vliegtuig en het gelekte spul is 'dry ice'. De vaccins zelf zijn intact gebleven.

Er was een zogenoemde lockdown rondom het vliegtuig. Passagiers die naar Amsterdam zouden vliegen, zijn uit voorzorg van boord gehaald. Ook delen van het vliegveld zijn afgezet.

Op de onderstaande foto zijn Schotse hulpdiensten te zien:



Op de website van het vliegveld in Glasgow valt te lezen dat de passagiers kunnen boarden. De KL1474 (de retour dus) zal met 3,5 uur vertraging vertrekken naar Amsterdam.