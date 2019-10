Toch niet stilgestaan bij geweldsdoden Amsterdam-Zuidoost tijdens herdenking Bijlmerramp

AMSTERDAM ZUIDOOST - Tijdens de herdenking van de Bijlmerramp vanavond bij het Groeiend Monument, wordt toch niet stilgestaan bij de recente dodelijke slachtoffers van steek- en schietpartijen in Amsterdam-Zuidoost.

Op de site van het stadsdeel staat dat er naar aanleiding van berichten, onder andere bij AT5, contact opgenomen is met de organisatie van de herdenking. "Uit gesprekken met het stichtingsbestuur is gebleken dat Stichting Beheer het Groeiend monument geenszins van plan is de twee thema’s bij de herdenking met elkaar te vermengen."

Waarom andere slachtoffers niet herdenken?

Toch zei Helen Burleson van de stichting vorige week nog tegen AT5 dat de plannen er wel degelijk lagen. "Naast dat we altijd de Bijlmerramp herdenken, herdenken we ook alle andere slachtoffers. Dat deden we ook met de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en met MH17. Waarom zouden wij de slachtoffers van de recente geweldsdelicten niet herdenken? Als er iets recent is gebeurd, gaan we dat niet negeren."

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en wethouder Rutger Groot Wassink wonen de herdenking vanavond bij. Zuidoost schrijft nog wel op haar site: "Hun aanwezigheid dient uitsluitend als blijk van respect en medeleven voor de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp."

Lees ook: Bijlmerramp herdacht bij 'de boom die alles zag'

Voor de slachtoffers van geweldsincidenten in het stadsdeel is op andere momenten aandacht, staat er op de site. Komende week is er een herdenking voor de jonge rapper 'Bolle', die een jaar geleden op straat werd doodgeschoten.