Man die door schotwond overleed in Amsterdam is 34-jarige Amsterdammer

AMSTERDAM - Er is nog veel onduidelijk over de man die afgelopen dinsdag overleed aan een schotwond op de Buitensingel. Zo weet de politie nog altijd niet of er in deze zaak sprake is van een misdrijf. Daarom worden getuigen opgeroepen om zich te melden.

Wel is inmiddels bekend dat het om een 34-jarige Amsterdammer gaat. De man werd dinsdagmiddag rond 17.20 uur zwaargewond aangetroffen in zijn auto, die geparkeerd stond bij tuinpark Nieuw Vredelust aan de Buitensingel. De hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Getuigen

De politie hoopt met getuigen te kunnen spreken om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak. Wie dinsdagmiddag iets heeft gezien, wordt daarom gevraagd zich te melden.

De politie is daarnaast specifiek op zoek naar een taxichauffeur, die rond 17.20 uur is gezien op de Buitensingel. De bestuurder wordt dringend verzocht om contact op te nemen.