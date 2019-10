Raadsel opgelost! Steno-experts ontcijferen aantekeningen van Haarlemse verzetsstrijdster Netty Offers

HAARLEM - Mirjam Vrees uit Haarlem weet eindelijk wat haar moeder, Antoinette 'Netty' Offers, in de winter van 1943 op een velletje papier schreef. De woorden waren in snelschrift (steno) opgeschreven en Mirjam was ontzettend nieuwsgierig wat voor boodschap het was. Na een oproep bij NH Nieuws reageerden diverse 'steno-experts' en die wisten de woorden te ontcijferen.

Netty Offers werkte tijdens de oorlogsjaren als lokettiste op het station van Haarlem. Voor het verzet bracht ze op haar fiets illegale bladen rond door de stad. Zij en haar echtgenoot hebben vele documenten uit de oorlog bewaard en dagboeken volgeschreven. In één van die boeken vond Mirjam onlangs het bewuste vel papier, aan beide kanten volgeschreven met woorden in snelschrift (lees verder na de video)





Radio Oranje

Een stenodocent uit Zandvoort wist uiteindelijk de meest complete vertaling te maken. De geschreven woorden van Netty Offers verwijzen naar een toespraak van toenmalig minister Gerbrandy, die in februari 1943 een toespraak hield op Radio Oranje. Gerbrandy waarschuwde daarbij de Nederlanders om niet mee te werken aan het verzoek van nazi-hoofdcommissaris Seyss-Inquart. Die had de NSB de opdracht gegeven om zich in in alle rijksinstanties te gaan inmengen, van de provincies tot de waterschappen. "Mijn moeder heeft de aantekeningen waarschijnlijk op een vrijdagavond thuis gemaakt. Ze heeft de toespraak later compleet uitgeschreven in één van haar dagboeken. Daarbij schrijft ze ook dat 'de uitzending verminkt was overgekomen'." Dat laatste betekent waarschijnlijk dat er storing was op Radio Oranje gedurende de toespraak van Gerbrandy.

Meer aantekeningen

Opmerkelijk is dat op het stuk papier ook nog een paar leesbare woorden bevat, zoals 'tien gijzelaars' en 'bedreigd'. Ook daar kreeg Mirjam tips over. "In januari 1943 is er in Haarlem een Duitse onderofficier beschoten. Toen zijn er honderd prominente Haarlemmers opgepakt, waarvan er tien zijn gefusilleerd." Daar maakte Netty dus aantekeningen met potlood van. Hetzelfde stuk papier gebruikte ze een week later toen ze naar minister Gerbrandy op Radio Oranje luisterde.

Mirjam bedankt iedereen die haar heeft willen helpen met het oplossen van de tekst. "Zelfs vanuit Gelderland kwam er hulp en er is me een handboek 'Steno voor Beginners' aangeboden", lacht ze. Meer informatie over de dagboeken van Netty Offers is hier te vinden.