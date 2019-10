Monteur gewond door steekvlam bij onderzoeksinstituut TNO in Petten

PETTEN - Door een steekvlam is een monteur vanochtend gewond geraakt bij onderzoeksinstituut TNO, dat is gelegen op het afgesloten terrein rondom de kernreactor in Petten. De brand werd gauw door het aanwezige personeel geblust.

De steekvlam ontstond rond 9.30 uur bij werkzaamheden aan een stoppenkast in een het gebouw van TNO.

Hoe het kon gebeuren dat er een steekvlam ontstond, is nog niet duidelijk. Het is evenmin bekend hoe het nu met de man gaat. De arbeidsinspectie is ingelicht en er zal onderzoek naar de oorzaak worden gedaan.

Op het terrein van de kernreactor zijn diverse bedrijven ondergebracht. TNO is hier één van.